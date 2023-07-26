Игорь Кондратюк на своей странице в Facebook выразил поддержку Горбунову, отказавшемуся от государственного финансирования сериала.

«Юра Горбунов – молодец! Надеюсь, так же поступят все продакшены, которым государство выделило средства снимать сериалы во время войны. Все – для Победы!», - подчеркнул Игорь Кондратюк, добавив тем, кто не понял, что речь не о культуре, а о выживании нации.

Также Игорь Кондратюк поинтересовался, сможет ли Минобороны до конца войны заказать Укроборонпрому промышленное производство хоть каких-то дронов.

Комментируя публикацию Игоря Кондратюка и скандал вокруг сериала СМТ Ингулец, некоторые пользователи соцсетей высказали свою позицию:

«Это после такого скандала молодец? Как бы он сразу отказался, тогда молодец»,

«Юра был бы молодец, если бы снимал сериал не о сомнительном "герое", а о людях, которые сегодня спасают страну. Безумные свадьбы об уклонистах и ​​лицах с криминальным прошлым - совсем не то, в чем нуждается молодежь»,

«Считаю, что именно Ваше обращение к Горбунову и давление, недовольство общества заставили Юрия отступить и не идти против мнения народа.... Спасибо Вам... Ваше обращение, возможность достучаться? возврат средств и перенаправление их для нужд ВСУ, вероятно и я уверена, спасет не одну жизнь.... Смех, хоть и продлевает жизнь, но, к сожалению, не спасает.....»»,

«Из какого бы кармана не брались тех 33 млн, но лучше бы на ВСУ. Сейчас нужны фильмы англоязычные для зарубежного зрителя или документалки, а не сериальчики. Ю. Горбунов ассоциируется именно с низкопробной развлекаловкой» .

Напомним, Юрий Горбунов, попавший в скандал из-за получения 33 млн грн из госбюджета на съемки сериала СМТ Ингулец, отказался от государственного финансирования, однако сериал все равно планирует снять.

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