Популярний український телеведучий, продюсер та шоумен Юрій Горбунов, який нещодавно оскандалився через серіал, який хоче знімати і на який було виділено 33 мільйони з держбюджету, разом із дружиною Катею Осадчою з'явився на голлівудській вечірці.

Про це йдеться у сюжеті програми "ЖВЛ".

Як виявилося, Юрій Горбунов та Катя Осадча стали ведучими вечірки у Голлівуді, де збирали гроші на благодійність. Серед гостей заходу були голлівудські зірки, а також українці, які мешкають у США та прославилися на весь світ. Були там і українські знаменитості, серед яких балерина Катерина Кухар із чоловіком Олександром Стояновим та Тіна Кароль, яка відповідала за музичний супровід вечора.

Як розповів Юрій Горбунов, коли їх кличуть виступати за кордоном, то вони не упускають таких можливостей, оскільки це ще один спосіб зібрати гроші на підтримку України та ЗСУ.

"Коли нас кличуть за кордон, наприклад, у Прагу три рази кликали, і в Празі ми збирали по 100 тисяч євро, то для цього треба їхати. І моя діяльність за останні півтора роки в тому і полягає, що ми їздимо з концертами, донатимо. З хлопцями з Мішею і Сашком Пономарьовим ми вже зібрали близько двох з половиною мільйонів євро для Збройних сил України. І це треба робити, бо зараз це наша робота", - розповів Юрій Горбунов.

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