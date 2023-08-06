Популярный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов, который недавно оскандалился из-за сериала, который хочет снимать и на который было выделено 33 миллиона из госбюджета, вместе женой Катей Осадчей появился на голливудской вечеринке.

Об этом говорится в сюжете программы "ЖВЛ".

Как оказалось, Юрий Горбунов и Катя Осадчая стали ведущими вечеринки в Голливуде, где собирали деньги на благотворительность. Среди гостей мероприятия были голливудские звезды, а также украинцы, которые живут в США и прославились на весь мир. Были там и украинские знаменитости, среди которых балерина Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым и Тина Кароль, которая отвечала за музыкальное сопровождение вечера.

Как рассказал Юрий Горбунов, когда их зовут выступать за границей, то они не упускают таких возможностей, так как это еще один способ собрать деньги на поддержку Украины и ВСУ.

"Когда нас зовут за границу, например, в Прагу три раза звали, и в Праге мы собирали по 100 тысяч евро, то для этого нужно ехать. И моя деятельность за последние полтора года в том и заключается, что мы ездим с концертами, донатим. С парнями с Мишей и Сашей Пономаревым мы уже собрали около двух с половиной миллионов евро для Вооруженных сил Украины. И это надо делать, потому сейчас это наша работа", - рассказал Юрий Горбунов.

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Напомним, "Хоть вы уже молчите": Потапу крепко досталось на фоне скандала с Горбуновым.

Как сообщала Politeka, Горбунов после скандала вышел на связь с украинцами, не обошлось без конфуза: "Будет искать другие возможности".

Также Politeka писала, что Кондратюк отреагировал на новое решение Горбунова по поводу съемок сериала: "Юра...".