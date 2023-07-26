Юрій Горбунов, чий проект став одним із 53 переможців конкурсу та отримав фінансування з державного бюджету, отримав масу гнівних коментарів на свою адресу. Артиста засоромили українці після слів про те, що отримані 33 мільйони – не такі великі гроші для серіалу.

Так, за словами Горбунова, він вирішив відмовитися від державного фінансування 24-серійного серіалу. Він наголосив, що ухвалення цього рішення пов'язане з суспільною дискусією, яка виникла в останні дні навколо проекту. У зв'язку з цим Горбунов та його команда прийняли рішення відмовитися від державної підтримки для виробництва цього серіалу.

Юрій Горбунов також уточнив, що його продюсерська компанія чесно та відкрито виграла конкурс на здобуття державного фінансування, організований Міністерством культури. Однак, незважаючи на це, вони не отримали жодної гривні на виробництво серіалу.

Горбунов підкреслив свою віру в проект та історію героїв цього проекту. Він додав, що ця історія не пов'язана з персонажем Паравознюка, можливо відповідаючи на критику чи суперечки, пов'язані зі змістом серіалу.

«Саме тому я і наша команда шукатиме інші можливості для виробництва серіалу та забезпечуватиме команду робочими місцями», - сказав Горбунов.

«Зніміть кіно про Госпітальєрів! Вони справжні Герої, котрі в руках не тримали зброю, але щодня рятують десятки життів на фронті; Здається, що війна є лише у звичайних людей, дітей та їхніх батьків;

Найкраща мотивація для ЗСУ – це не фільми чи серіали, а фінансова допомога. Люди виживають у країні, а вони будують стадіони, кладуть бруківку та знімають серіали. В умовах війни таке не припустимо; Це правильне рішення. Але, Юро, нам не потрібні серіали» - пишуть у мережі, не оцінивши подвиг Горбунова.

Нагадаємо, Горбунов жорстко пройшовся міжнародними організаціями

Також Politeka писала, що Горбунова присоромили за спів з Пономарьовим та Дзідзьо

А ще Politeka повідомляла, що Горбунов показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег.