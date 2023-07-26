Юрий Горбунов, чей проект стал одним из 53 победителей конкурса и получил финансирование из государственного бюджета, получил массу гневных комментариев в свой адрес. Артиста застыдили украинцы после слов о том, что полученные 33 миллиона - не такие большие деньги для сериала.

Так, по словам Горбунова, он принял решение отказаться от государственного финансирования 24-серийного сериала. Он подчеркнул, что принятие этого решения связано с общественной дискуссией, которая возникла в последние дни вокруг проекта. В связи с этим, Горбунов и его команда приняли решение отказаться от государственной поддержки для производства данного сериала.

Юрий Горбунов также уточнил, что его продюсерская компания честно и открыто выиграла конкурс на получение государственного финансирования, организованный Министерством культуры. Однако несмотря на это, они не получили ни одной гривны на производство сериала.

Горбунов подчеркнул свою веру в проект и в историю героев этого проекта. Он добавил, что данная история не связана с персонажем Паравознюк, возможно отвечая на критику или споры, связанные с содержанием сериала.

«Именно поэтому я и наша команда будет искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами» - заключил Горбунов.

«Снимите кино о Госпитальерах! Они настоящие Герои, которые в руках не держали оружие, но каждый день спасают десятки жизней на фронте; Кажется, что война есть только у обычных людей, детей и их родителей;

Лучшая мотивация для ЗСУ – это не фильмы или сериалы, а финансовая помощь. Люди выживают в стране, а они строят стадионы, кладут брусчатку, и снимают сериалы. В условиях войны такое не допустимо; Это верное решение. Но, Юра, нам не нужны сериалы» - пишут в сети, не оценив подвиг Горбунова.

Напомним, Горбунов жестко прошелся по международным организациям

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