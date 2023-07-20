Юрій Горбунов, чий проект став одним із 53 переможців конкурсу та отримав фінансування з державного бюджету, прокоментував обговорення у відеозверненні, опублікованому в його соціальних мережах. Після хвилі хейту Юрій Горбунов також заявив, що ці мільйони – це невеликі кошти, спрямовані на боротьбу із пропагандою окупантів.

Горбунова заявив, що бюджет 33 мільйони гривень на створення 24 серій комедійного серіалу – це порівняно невеликі кошти. Горбунов обіцяв, що вони намагатимуться максимально ефективно використати ці гроші та створити продукт, який відобразить сучасну реальність та надихне глядачів.

За словами Горбунова, зараз особливо важливо знімати комедію, оскільки люди в умовах війни потребують позитиву та гумору.

Очікується, у соціальній мережі такий випад Горбунова зовсім не оцінили:

«Ви де живете, які це хлопці хочуть комедії та гарного настрою, у нашій країні наші захисники хочуть зброї, щоб подолати цих тварин. ось і вся культура та комедія; Юрко, закрийте рот уже!! Кому потрібне зараз кіно за державні гроші? Хто це дивитиметься? Хлопці на передовій чи люди під ракетами?;

Чи не соромно вам перед військовими? Брати державні гроші під час війни на цей зашквар; Ви співучасник злочину. І це назавжди у вашому резюме. Робити серіал замість порятунку життів своїх співвітчизників – гору цинізму; Серіал треба військовим, які постійно власним коштом купують собі форму, броники, автомобілі?!» – пишуть під постом Горбунова.

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