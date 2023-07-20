Юрий Горбунов, чей проект стал одним из 53 победителей конкурса и получил финансирование из государственного бюджета, прокомментировал обсуждение в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях. После волны хейта Юрий Горбунов также заявил, что эти миллионы - это небольшие средства, направленные на борюбу с пропагандой оккупантов.

Горбунова заявил, что бюджет в 33 миллиона гривен на создание 24 серий комедийного сериала – это сравнительно небольшие средства. Горбунов обещал, что они постараются максимально эффективно использовать эти деньги и создать продукт, который отразит современную реальность и вдохновит зрителей.

По словам Горбунова, сейчас особенно важно снимать комедию, так как люди в условиях войны нуждаются в позитиве и юморе.

Ожидаемо, в социальной сети такой выпад Горбунова совсем не оценили:

«Вы где живете, какие это ребята хотят комедии и хорошего настроения, в нашей стране наши защитники хотят оружия, чтобы преодолеть этих тварей. вот и вся культура и комедия; Юра, закройте рот уже!! Кому нужно сейчас кино за государственные деньги? Кто это будет смотреть? Ребята на передовой или люди под ракетами?;

Не совестно вам перед военными? Брать государственные деньги во время войны на этот зашквар; Вы соучастник преступления. И это навсегда в вашем резюме. Делать сериал вместо спасения жизней своих соотечественников – верх цинизма; Сериал надо военным, которые постоянно за свой счет покупают себе форму, броники, автомобили?!» - пишут под постом Горбунова.

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