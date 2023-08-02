Потап, який повернувся до України, підтримав нове рішення Юрія Горбунова і роздратував українців.

Продюсер і співак Потап залишив на сторінці свого кума і друга Юрія Горбунова короткий коментар: «Підтримую».

Так Потап відреагував в Інстаграм на рішення Горбунова відмовитись від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою «СМТ Інгулець». Нагадаємо, за даними порталу державних закупівель Prozorro, на створення серіалу студія ведучого та продюсера Юрія Горбунова Прототип продакшен отримала з держбюджету 33 млн грн.

«Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту», - наголошував Горбунов, додавши, що буде шукати інші можливості для створення серіалу.

Підтримавши Горбунова, Потап, як виявилося, лише підлив масла в огонь.

Його короткий коментар розлютив користувачів соцмереж, деякі навіть вирішили не стримувати своїх емоцій:

«Олексій, хоч ви вже мовчіть»,

«Краще б мовчав! Бо наврядче ти вже зможеш будувати кар'єру в Україні...»,

«Та ясно, з одного цирку же»,

«Що підтримуєте? Пісні в стилі "я воював, …сосав, а потім на голову через сальтуху встав"? Don't embarrass yourself»,

«Ти хто?»,

«Ваша підтримка радче шкодить, аніж підтримує!»,

«Підтримайте краще ЗСУ дронами», - пишуть українці на адресу Потапа.

Також дехто звернув увагу, що попередній допис Горбунова щодо зйомок серіалу Потап теж підтримав:

«Потап якийсь непостійний .. і тут підтримає і попередній пост підтримує».

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