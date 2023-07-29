Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася у соціальній мережі Інстаграм кадром з приводу важливого для українців свята, проте знайшлися ті, хто підколов артистку через її відео. Справа в тому, що після кількох місяців життя в Іспанії під час вторгнення Росії, артистка повернулася додому без чоловіка і всіляко намагається довести свою патріотичну позицію.

На спільних фото з Потапом Каменських не з'являється, проте наголошує, що вони не розлучалися.

«З Днем Української Державності! Це свято символізує нашу незалежність, гідність та національну ідентичність 🇺🇦 Нехай єдність, гордість за нашу країну та незламна віра в майбутнє завжди супроводжують нас на шляху до процвітання та свободи» - написала Каменських.

Втім, у коментарях знайшлися й менш позитивно налаштовані українці: «А коли Потап штани перед росіянами знімав, то чому за Україну не думала?; Можна ще тризуб на лобі набити, щоб ніхто не казав, що Настя не патріотка;

Таке відчуття, що крім червоної калини, Настя нічого не знає; Настя зараз є максимально патріотичною, бо ніде окрім України не цікава».

Також за словами Каменських, найважливіша поїздка – подорож до самої себе. Нирнувши в яку, ви отримаєте все, а головне – кохання та прийняття себе. Тому вона спокійно демонструє фігуру, незважаючи на постійні заяви в мережі про те, як на неї помітно впливає весняна вага та змінює образ Каменських загалом.

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