Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася у соціальній мережі Інстаграм кадром з приводу важливого для українців свята, проте знайшлися ті, хто підколов артистку через її відео. Справа в тому, що після кількох місяців життя в Іспанії під час вторгнення Росії, артистка повернулася додому без чоловіка і всіляко намагається довести свою патріотичну позицію.
На спільних фото з Потапом Каменських не з'являється, проте наголошує, що вони не розлучалися.
«З Днем Української Державності! Це свято символізує нашу незалежність, гідність та національну ідентичність 🇺🇦 Нехай єдність, гордість за нашу країну та незламна віра в майбутнє завжди супроводжують нас на шляху до процвітання та свободи» - написала Каменських.
Втім, у коментарях знайшлися й менш позитивно налаштовані українці: «А коли Потап штани перед росіянами знімав, то чому за Україну не думала?; Можна ще тризуб на лобі набити, щоб ніхто не казав, що Настя не патріотка;
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
В одеському Будинку профспілок пролунав вибух, кадри: що відомо про загиблих
Під звуки гімну України: росіян із ганьбою погнали з Батумі
Стовп від вибуху вище за дерева і дахи: росіяни скинули півтонну авіабомбу
Український дипломат зганьбився за кордоном, на місце викликали поліцію: МЗС прийняло рішення про його подальшу долю
Таке відчуття, що крім червоної калини, Настя нічого не знає; Настя зараз є максимально патріотичною, бо ніде окрім України не цікава».
Також за словами Каменських, найважливіша поїздка – подорож до самої себе. Нирнувши в яку, ви отримаєте все, а головне – кохання та прийняття себе. Тому вона спокійно демонструє фігуру, незважаючи на постійні заяви в мережі про те, як на неї помітно впливає весняна вага та змінює образ Каменських загалом.
Останні новини України:
Нагадаємо, Каменських звернулася до українців, нарвавшись на критику
А ще Politeka повідомляла, що Каменських після скандального інтерв'ю та глузувань з'явилася в несподіваному образі.
Також Politeka писала, що Каменських розкритикували за хвастощі з дорогими прикрасами