Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась в социальной сети Инстаграм кадром по поводу важного для украинцев праздника, однако нашлись те, кто подколол артистку из-за ее видео. Дело в том, что после нескольких месяцев жизни в Испании во время вторжения рф, артистка вернулась домой без мужа и всячески пытается доказать свою патриотичную позицию.

На общих фото с Потапом Каменских не появляется, однако подчеркивает, что они не расставались.

«С Днем Украинской Государственности! Этот праздник символизирует нашу независимость, достоинство и национальную идентичность 🇺🇦 Пусть единство, гордость за нашу страну и несгибаемая вера в будущее всегда сопровождают нас на пути к процветанию и свободе» - написала Каменских.

Впрочем, в комментариях нашлись и менее позитивно настроенные украинцы: «А когда Потап штаны перед русскими снимал, почему за Украину не думала?; Можно еще трезубец на лбу набить, чтобы уже никто не говорил, что Настя не патриотка;

Такое ощущение, что кроме красной калины Настя ничего не знает; Настя сейчас максимально патриотическая, потому что нигде кроме Украины не интересна».

Также по словам Каменских, важнейшая поездка - путешествие к самой себе. Нырнув в которую, вы получите все, а главное – любовь и принятие себя. Поэтому она спокойно демонстрирует фигуру, несмотря на постоянные заявления в сети о том, как на нее заметно влияет вешний вес и меняет образ Каменских в целом.

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