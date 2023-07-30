Скандали та обговорення особистого життя співака Потапа продовжуються, він тривалий час жив за кордоном і заявляв, що там потрібніший і він займається допомогою для українців. При цьому на прохання повернутися додому Потап не реагував публічно, і його дружина Настя Каменських повернулася додому сама.
Через довгий час артист повернувся до Києва, почавши показувати особисті кадри та розповідав про свою роботу. А цього разу Потап здивував знімком з дому під Києвом у компанії єдиного сина від першого шлюбу та другої дружини Насті Каменських.
Так, Потап поділився на своїй сторінці в Instagram рідкісним знімком зі свого сімейного життя. На фотографії знято його дружину, Настю Каменську, та його сина Андрія, якому вже 14 років. Сім'я насолоджується сніданком за кухонним столом у своєму будинку під Києвом.
"Якщо після цієї фотки тебе виженуть з дому, то готовий прийняти", - пожартував колега Потапа, ведучий Слава Дьомін.
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Раніше Потап поділився своїми враженнями про вечірню Одесу та зазначив, що навіть після масованих атак місто все одно створює відчуття внутрішнього спокою. У своєму повідомленні Потап також побажав мирного часу кожному українцю та висловив сподівання, що тим, хто є "сусідами", доведеться спокутувати свою провину.
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