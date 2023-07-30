Скандали та обговорення особистого життя співака Потапа продовжуються, він тривалий час жив за кордоном і заявляв, що там потрібніший і він займається допомогою для українців. При цьому на прохання повернутися додому Потап не реагував публічно, і його дружина Настя Каменських повернулася додому сама.

Через довгий час артист повернувся до Києва, почавши показувати особисті кадри та розповідав про свою роботу. А цього разу Потап здивував знімком з дому під Києвом у компанії єдиного сина від першого шлюбу та другої дружини Насті Каменських.

Так, Потап поділився на своїй сторінці в Instagram рідкісним знімком зі свого сімейного життя. На фотографії знято його дружину, Настю Каменську, та його сина Андрія, якому вже 14 років. Сім'я насолоджується сніданком за кухонним столом у своєму будинку під Києвом.

"Якщо після цієї фотки тебе виженуть з дому, то готовий прийняти", - пожартував колега Потапа, ведучий Слава Дьомін.

Раніше Потап поділився своїми враженнями про вечірню Одесу та зазначив, що навіть після масованих атак місто все одно створює відчуття внутрішнього спокою. У своєму повідомленні Потап також побажав мирного часу кожному українцю та висловив сподівання, що тим, хто є "сусідами", доведеться спокутувати свою провину.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Все ж таки доведеться вийти": ситуація навколо Бахмута розвернулася, що задумали окупанти.

Як повідомляла Politeka, Удар по вокзалу та моторошна НП з дітьми, росіяни знову атакували житлові будинки: трагічні подробиці.

Також Politeka писала, що Дівчата пішли відпочивати на річку і зв'язок з ними обірвався: знайдено лише їхній одяг.