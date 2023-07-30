Скандалы и обсуждение личной жизни певца Потапа продолжаются, он долгое время жил за границей и заявлял, что там нужнее и он занимается помощью для украинцев. При этом на просьбы вернуться домой Потап не реагировал публично и его жена Настя Каменских также вернулась домой одна.

Спустя долгое время артист вернулся в Киев, начав показывать личные кадры и рассказывал о своей работе. А в этот раз Потап удивил снимком из дома под Киевом в компании единственного сына от первого брака и второй жены, Насти Каменских.

Так, Потап поделился на своей странице в Instagram редким снимком из своей семейной жизни. На фотографии запечатлены его жена, Настя Каменских, и его сын Андрей, которому уже 14 лет. Семья наслаждается завтраком за кухонным столом в своем доме под Киевом.

"Если после этой фотки тебя выгонят из дома, то готов принять" - пошутил коллега Потапа, ведущий Слава Демин.

Ранее Потап поделился своими впечатлениями о вечерней Одессе и отметил, что даже после массированных атак город все равно создает ощущение внутреннего покоя. В своем сообщении Потап также пожелал мирного времени каждому украинцу и выразил надежду, что тем, кто является "соседями", придется искупить свою вину.

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