Продюсер и певец Потап оставил на странице своего кума и друга Юрия Горбунова краткий комментарий: «Поддерживаю».
Так, Потап отреагировал в Инстаграм на решение Горбунова отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием «СМТ Ингулец». Напомним, по данным портала государственных закупок Prozorro, на создание сериала студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова Прототип продакшен получила из госбюджета 33 млн грн.
«Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было. Но я как продюсер верю в наш проект, в историю героев проекта», - отмечал Горбунов, добавив, что будет искать другие возможности для создания сериала.
Поддержав Горбунова, Потап, как выяснилось, только подлил масла в огонь.
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Его краткий комментарий разозлил пользователей соцсетей, некоторые даже решили не сдерживать своих эмоций:
«Алексей, хоть вы уже молчите»,
«Лучше бы молчал! Потому что вряд ли ты уже сможешь строить карьеру в Украине...»,
«Да ясно, из одного цирка же»,
«Что поддерживаете? Песни в стиле "я воевал, …сосал, а потом на голову через сальтуху встал"? Don't embarrass yourself»,
"Ты кто?",
"Ваша поддержка скорее вредит, чем поддерживает!",
"Поддержите лучше ВСУ дронами" , - пишут украинцы в адрес Потапа.
Также некоторые обратили внимание, что предыдущий пост Горбунова относительно съемок сериала Потап тоже поддержал:
«Потап какой-то непостоянный… и здесь поддержал и предыдущий пост поддерживает».
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