Вернувшийся в Украину Потап поддержал новое решение Юрия Горбунова и разозлил украинцев.

Продюсер и певец Потап оставил на странице своего кума и друга Юрия Горбунова краткий комментарий: «Поддерживаю».

Так, Потап отреагировал в Инстаграм на решение Горбунова отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием «СМТ Ингулец». Напомним, по данным портала государственных закупок Prozorro, на создание сериала студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова Прототип продакшен получила из госбюджета 33 млн грн.

«Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было. Но я как продюсер верю в наш проект, в историю героев проекта», - отмечал Горбунов, добавив, что будет искать другие возможности для создания сериала.

Поддержав Горбунова, Потап, как выяснилось, только подлил масла в огонь.

Его краткий комментарий разозлил пользователей соцсетей, некоторые даже решили не сдерживать своих эмоций:

«Алексей, хоть вы уже молчите»,

«Лучше бы молчал! Потому что вряд ли ты уже сможешь строить карьеру в Украине...»,

«Да ясно, из одного цирка же»,

«Что поддерживаете? Песни в стиле "я воевал, …сосал, а потом на голову через сальтуху встал"? Don't embarrass yourself»,

"Ты кто?",

"Ваша поддержка скорее вредит, чем поддерживает!",

"Поддержите лучше ВСУ дронами" , - пишут украинцы в адрес Потапа.

Также некоторые обратили внимание, что предыдущий пост Горбунова относительно съемок сериала Потап тоже поддержал:

«Потап какой-то непостоянный… и здесь поддержал и предыдущий пост поддерживает».

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