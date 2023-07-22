Популярний український виконавець та продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на звістку про смерть видатного артиста.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Потап вшанував пам'ять легендарного американського співака, володаря 20 премій «Греммі» Тоні Беннетта, який помер у віці 96 років.

"🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Спочивай із миром, Тоні Беннетт. Дякуємо за музику", — написав Потап під світлиною артиста.

Тоні Беннетт (справжнє ім'я — Ентоні Домінік Бенедетто) почав виступати як джазовий співак у 1950-х роках. Перший пік його популярності прийшовся на 1962 рік, коли він випустив пісню "I Left My Heart in San Francisco" та став першим сольним виконавцем поп-музики, який став хедлайнером у Карнегі-Холлі.

За свою 70-річну кар'єру Беннетт записав 70 альбомів та продав понад 50 мільйонів платівок. Він записував дуети з Полом Макартні, Елтоном Джоном, Емі Вайнхаус, Крістіною Агілерою, Селін Діон та багатьма іншими виконавцями.

У 2016 року Тоні Беннетту діагностували хворобу Альцгеймера, але він все одно продовжував виступати та записувати нові пісні. Останніми в кар'єрі Беннета стали спільні концерти з Леді Гагою, що відбулися у серпні 2021 року.

Окрім співу, Беннетт мав пристрасть до малювання. Його картини, підписані прізвищем Бенедетто були виставлені в державних і приватних колекціях.

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