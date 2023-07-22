Популярный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на известие о смерти выдающегося артиста.

В этот раз на своей странице в Instagram Потап почтил память легендарного американского певца, обладателя 20 премий "Грэмми" Тони Беннетта, скончавшегося в возрасте 96 лет.

"🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Покойся с миром, Тони Беннетт. Спасибо за музыку", - написал Потап под фотографией артиста.

Тони Беннетт (настоящее имя – Энтони Доминик Бенедетто) начал выступать как джазовый певец в 1950-х годах. Первый пик его популярности пришелся на 1962 год, когда он выпустил песню "I Left My Heart in San Francisco" и стал первым сольным исполнителем поп-музыки, ставшим хедлайнером в Карнеги-Холле.

За свою 70-летнюю карьеру Беннетт записал 70 альбомов и продал более 50 миллионов пластинок. Он записывал дуэты с Полом Макартни, Элтоном Джоном, Эми Уайнхаус, Кристиной Агилерой, Селин Дион и многими другими исполнителями.

В 2016 году Тони Беннетту диагностировали болезнь Альцгеймера, но он все равно продолжал выступать и записывать новые песни. Последними в карьере Беннета стали совместные концерты с Леди Гагой, прошедшие в августе 2021 года.

Кроме пения, у Беннетта была страсть к рисованию. Его картины, подписанные фамилией Бенедетто, были выставлены в государственных и частных коллекциях.

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