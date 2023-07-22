Скандали та обговорення особистого життя співака Потапа тривають, адже довгий час він переховувався від публіки, відмовлявся повернутися додому і заявив, що потрібен більше за кордоном, ніж удома. Наразі Потап почав активно показувати особисті фото з дому, проте без критики і тепер не обходиться.
На своїй сторінці в Instagram Потап поділився знімками своєї подорожі з Одеси до Києва. Зупинившись на одній із трас, Потап не втратив можливості зробити фотографію на тлі соняшників.
"Є невід'ємною частиною українського пейзажу, прикрашаючи села, поля та сади", – прокоментував Потап.
«Гарний Фотошоп 😂; Волохатий джміль); смішна фотографія; Він повернувся і цим зробив свій вибір, тримаємося цінуємо своїх людей, не тримаємо за своїми образами; Потрібно було захопити трохи неба 😍класне фото;
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Тільки окуляри все псують. Якісь дитячі на величезній людині. Вибачаюсь; Не звертайте увагу на негатив та срачі, які люблять лити; Щось тут не так, чи ненатурально» - написали Потапу.
Раніше Потап поділився своїми враженнями про вечірню Одесу та зазначив, що навіть після масованих атак місто все одно створює відчуття внутрішнього спокою. У своєму повідомленні Потап також побажав мирного часу кожному українцю та висловив сподівання, що тим, хто є "сусідами", доведеться спокутувати свою провину.
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