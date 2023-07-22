Скандалы и обсуждение личной жизни певца Потапа продолжаются, ведь долгое время он скрывался от публики, отказывался вернуться домой и заявил, что нужен больше заграницей, нежели дома. Сейчас Потап начал активно показыать личные фото из дома, однако без критики и теперь не обходится.

На своей странице в Instagram Потап поделился снимками своего путешествия из Одессы в Киев. Остановившись на одной из трасс, Потап не упустил возможности сделать фотографию на фоне подсолнухов.

"Являются неотъемлемой частью украинского пейзажа, украшая села, поля и сады", – прокомментировал Потап.

«Хороший Фотошоп 😂; Мохнатый шмель); смешная фотография; Он вернулся и этим он сделал свой выбор, держимся ценим своих людей, не держим по своим образам; Надо было захватить немного неба 😍классное фото;

Только очки все портят. Какие-то детские на огромном человеке. Извиняюсь; Не обращайте внимание на негатив и срачи, который любят лить; Что-то тут не так, ненатурально что ли» - написали Потапу.

Ранее Потап поделился своими впечатлениями о вечерней Одессе и отметил, что даже после массированных атак город все равно создает ощущение внутреннего покоя. В своем сообщении Потап также пожелал мирного времени каждому украинцу и выразил надежду, что тем, кто является "соседями", придется искупить свою вину.

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