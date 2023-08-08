Як виявилося, Юрій Горбунов, у березні 2022-го року, тобто на початку повномасштабної війни їздив на курорт в Іспанію.

Юрій Горбунов перетинав кордон Молдови з ЄС.

«Є документи молдовських прикордонників, які вказують, що відомий український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов 1 березня 2022 року перетинав кордон Молдови з ЄС, разом з синами Данилом та Іваном. А потім 26 березня вже виїздив сам. Після чого, за інформацією співрозмовників, перебував в Іспанії, місто С’Агаро. Це елітний курорт на Коста-Брава в Іспанії. Також співрозмовники кажуть, що це був не єдиний такий вояж», - пише видання Цензор. НЕТ.

Журналісти також підкреслили, що 52-річний Юрій Горбунов не підпадає під норму "батько трьох дітей". Так, від першого шлюбу в нього є донька, але вона вже повнолітня і сама має дитину. Нагадаємо, що від Катерини Осадчої у Юрія Горбунова є двоє синів.

Крім того, підкреслюється, що до Юрія Горбунова звернулись з проханням прокоментувати ці виїзди, але відповіді поки що немає. Журналісти сподіваються, що Юрій Горбунов все ж таки відреагує на цю інформацію після публікації.

Деяких українців обурила інформація щодо виїздів Юрія Горбунова:

«Скільки таких?! Тисячі»,

«Зате у вишиванці красивій»,

«Ну так заборона на виїзд з країни стосується тільки кріпаків, а він, судячи з усього, не є таким».

Інші ж поставилися до вояжів Юрія Горбунова з розумінням:

«Вибачте, але то індивідуальна справа. Скажемо так. Серед моїх знайомих немає жодного чоловіка, який би (маючи бажання) з початку війни не провідав у Європі свою сімє'ю (і це в моєму розумінні нормально і правильно), бо хто не мав бажання.....вже розійшлись - а ось це трагедія для країни.

Є чітка різниця, ти прийняв рішення звалити назавжди, зробити собі "білий квиток", че поїхати та повернутись. В першому випадку це великі гроші, в останньому безкоштовно (так, я на 100% знаю такий випадок, де нікому не потрубно було давати хабар)»,

«То й що? Він хіба депутат? Людина може собі дозволити нормальний відпочинок»,

«Оце так новина! Якийсь чувак спочатку вивіз своїх дітей, а потім виїзджав сам. А якщо він на це не мав права то це вже питання до тих самих прикордонників які його випустили».

Нагадаємо, раніше новина про те що, Юрій Горбунов та його компанія "Прототип продакшн" отримають від держави 33,6 млн. грн. на зйомки комедійного серіалу "СМТ Інгулець", викликала скандал, на тлі якого навіть звільнили міністра культури Олександра Ткаченка.

Згодов Юрій Горбунов відмовився знімати серіал за державні гроші і повідомив, що буде шукати інші можливості «для виробництва серіалу та забезпечувати команду робочими місцями".

Останні новини України:

Юрій Горбунов після скандалу з серіалом засвітився на вечірці у Голлівуді.

Також повідомлялось, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Горбуновим.

Нагадаємо також, що Ігор Кондратюк відреагував на нове рішення Юрія Горбунова щодо серіалу.