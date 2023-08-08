Как оказалось, Юрий Горбунов, в марте 2022 года, то есть в начале полномасштабной войны, ездил на курорт в Испанию.

Юрий Горбунов пересекал границу Молдовы с ЕС.

"Есть документы молдавских пограничников, которые указывают, что известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов 1 марта 2022 года пересекал границу Молдовы с ЕС, вместе с сыновьями Данилом и Иваном. А потом 26 марта уже выезжал сам.

После чего, по информации собеседников, находился в Испании город С'Агаро. Это элитный курорт Коста-Брава в Испании. Также собеседники говорят, что это не единственный такой вояж», - пишет издание Цензор. НЕТ.

Журналисты также подчеркнули, что 52-летний Юрий Горбунов не подпадает под норму "отец троих детей". Да, от первого брака у него есть дочь, но она уже совершеннолетняя и сама имеет ребенка. Напомним, что от Екатерины Осадчей у Юрия Горбунова есть два сына.

Кроме того, подчеркивается, что к Юрию Горбунову обратились с просьбой прокомментировать эти выезды, но ответа пока нет. Журналисты надеются, что Юрий Горбунов все же отреагирует на эту информацию после публикации.

Некоторых украинцев возмутила информация о выездах Юрия Горбунова:

«Сколько таких? Тысячи»,

«Зато в вышиванке красивой»,

«Ну так запрет на выезд из страны касается только крепостных, а он, судя по всему, не таков».

Другие же отнеслись к вояжам Юрия Горбунова с пониманием:

«Извините, но это индивидуальное дело. Скажем так. Среди моих знакомых нет ни одного мужчины, который бы (имея желание) с начала войны не навестил в Европе свою семью (и это в моем понимании нормально и правильно), потому что кто не имел желания ..... уже разошлись - а вот это трагедия для страны.

Есть четкая разница, ты принял решение свалить навсегда, сделать себе "белый билет", или поехать и вернуться. В первом случае это большие деньги, в последнем бесплатно (да, я на 100% знаю такой случай, где никому не надо было давать взятку)» ,

«И что? Разве он депутат? Человек может себе позволить нормальный отдых»,

«Вот так новость! Какой-то чувак сначала вывез своих детей, а потом выезжал сам. А если он на это не имел права, то это уже вопрос к тем же пограничникам, которые его выпустили» .

Напомним, ранее новость о том, что Юрий Горбунов и его компания "Прототип продакшн" получат от государства 33,6 млн. грн. на съемки комедийного сериала "СМТ Ингулец", вызвала скандал, на фоне которого даже уволили министра культуры Александра Ткаченко.

Позже Юрий Горбунов отказался снимать сериал за государственные деньги и сообщил, что будет искать другие возможности «для производства сериала и обеспечения команды рабочими местами».

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Также сообщалось, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Горбуновым.

Напомним также, что Игорь Кондратюк отреагировал на новое решение Юрия Горбунова относительно сериала.