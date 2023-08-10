Телеведущий и шоумен Юрий Горбунов принял решение изложить свою точку зрения на скандалы, в которых оказался в последнее время.

Для этого Юрий Горбунов согласился на большое интервью, пишет Politeka.net. Об этом сообщила украинская журналистка и телеведущая Алина Доротюк.

По ее словам, запись интервью с Юрием Горбуновым состоится уже на этой неделе. Свое желание сделать интервью с Горбуновым Алина Доротюк объяснила так:

«Чтобы услышать ответы на интересующие лично меня вопросы из первых уст».

Доротюк также предложила зрителям задать вопросы Юрию Горбунову, которые она озвучит во время интервью.

В свою очередь, украинцы выразили уверенность, что даже на самые острые вопросы Юрий Горбунов не даст честных ответов.

«Вопросы можете задавать ему самые острые. Можете даже перченые, как чили, но не думаю, что Вы и вся общественность получим на них честные, искренние и правдивые ответы. Снова увидим уклонение, отбеливание и скакать будет Юрий, как уж на сковородке. Шоу-бизнес неискренний и лицемерен по своей сути» ,

«Лично я потеряла к нему уважение. Не думаю, что мое отношение к нему может измениться. Ему совесть разрешает принимать почетные звания? За какие заслуги? Говорить, что его просили воины снять комедию? Вместо оружия тратим деньги на его шедевр? Естественно, он подготовится к интервью. И что-то наговорит»,

«Горбунов, стал не интересен, разочарование полное, снимать вора, невежду, убийцу, гадость, Поровознюка, это уже предел, не может нормальный человек, даже его видеть!...»,

Также украинцы просят Алину Доротюк, отдельную. Спросить Юрия Горбунова, откуда вообще взялась идея взять деньги на сериал от государства.

Также есть вопросы относительно уже отснятого материала.

«Как пришла идея – получить государственные средства на сериал? Почему не за счет инвесторов? Какие ощущения после бурной реакции общества? Почему господину Юрию еще достаточно непонятно - что общество изменилось и, наконец, будет требовать ответов и привлечения к ответственности даже за бестолковые идеи. Уже время сиденья на двух стульях истекло, и такие узнаваемые люди не могут себе позволить участвовать в каких-либо сомнительных конкурсах за бюджетные средства. И с другой стороны - хочется поблагодарить за поддержку воинов, за концерты, за помощь»,

"Спросите у него, какие у него любимые голливудские фильмы, а затем перейдите на тему, как можно было снимать тот шлак, который он снимал. Просто интересно, у него действительно отсутствует чувство прекрасного, уместного, понимания, что такое искусство вообще",

"Спросите, пожалуйста, будет ли наконец отходить господин Юрий от съемок дешевого колхозного кино. Потому что свадьба - это стыд отечественного кинематографа. Хотелось бы, чтобы свою энергию он направил на качественное кино. Потому, судя по всему, желание работать и авторитетные знакомства у него есть".

Напомним, что в последнее время имя Юрия Горбунова оказалось в эпицентре нескольких скандалов. Сначала из-за съемок сериала СМТ Ингулец, на который деньги выделили из бюджета. Но на фоне шума Юрий Горбунов отказался от бюджетных миллионов, сообщив, что будут жаловать другие возможности для производства сериала и обеспечения людей работой.

Также в СМИ появилась информация о поездках Юрия Горбунова на элитный курорт в Испании. Совершались эти вояжи уже во время полномасштабного военного вторжения.

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Также Politeka писала, что Кондратюк отреагировал на новое решение Горбунова по съемкам сериала.

Кроме того, напомним, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Горбуновым.