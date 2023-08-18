З’ясувалося, що у США Юрій Горбунов і Осадча були у «невеличкому відрядженні», пише Politeka.net з посиланням на СТБ.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча в якості ведучих провели благодійний вечір на підтримку України у Нью-Йорку.

«Коли нас кличуть за кордон, априклад, у Прагу три рази кликали, і у Празі ми збирали по 100 тисяч євро, то треба їхати. І моя діяльність за останні півтора роки в тому і полягає, що ми їздемо з концертами, донатимо. Це наша робота», - казав раніше Юрій Горбунов.

Цього разі на благодійному вечорі було зібрано 80 тисяч доларів. До речі, пригощали гостей стравами від Євгена Клопотенка.

Але, як виявилося, далеко не всі українці у захваті від поїздок Горбунова. Крім того, користувачі Інстаграм пригадали Юрію нещодавні скандали, в які він потрапив через серіал і вояжі до Іспанії:

«А ордени за які такі заслуги отримав?»,

«Як він виїхав?»,

«Він пробив не одне дно… Одного не розумію, як він міг мати стільки проектів, фактично монополіст у всіх проєктах, передачах. Невже нема талановитих, з естетичнішим виглядом чоловіків… Чому цей об‘єкт всюди, де не плюнь… Тому і маємо посередні серіальчики, де висміюється українська, як сільська, недолуга мова недорозвинутих людей. І примітивні сюжетики. Деградація мовлення і культурно-освітніх проектів. Гидко дивитись, слухати… і на це все виділяються мільйони, які зараз потрібні на війну, щоб не було руйнувань міст і смертей людей…»,

«Одні їздять по Америках, а інші в окопах».

Інші ж встали на захист Юрія Горбунова, закликаючи українці підтримувавти один одного і не «зрадофілити».

«Щоб ви, українці робили, якби всі артисти під час війни виїхали закордон, ви подивіться, як наші артисти допомогають Україні. Ви можете мене зараз закидати тапками, але наш народ не є вдячний, ви один одного тільки обсир…, ви самі своїх підтримати навіть не хочете. На початку війни так всі один одному помагали, всі один за одного горою ставали, а зараз це якийсь жах»,

«Якби ті,що вивели кошти з України,корупціонери вкладали такі ж самі кошти в захист країни,то війна би точно скоріше закінчилася.Тепер їх треба розшукувати по всьому світу і повертати все награбоване.Та на це потрібні роки і ніхто цим займатися не буде»,

«Та не виїхали вони, на благодійний концерт їздили»,

«Давайте будемо підтримати один одного, ми маємо об'єднатися, а не обсир… один одного. Ми маємо допомагати нашим хлопцям і думати першу чергу за них, їм найважче, ми їм потрібні зараз як ніколи. Я вас прошу, будь- ласка, хто чим може будемо допомагати. Хто їм допоможе як ними. Хочеться щоб люди залишалися людьми, хіба нас так колись виховували, чому світ став жорстоким? Чому ми стали такими?...».

Останні новини України:

Юрій Горбунов вирішив виправдатися після скандалу з серіалом.

Також Politeka писала, що Кондратюк відреагував на нове рішення Горбунова щодо зйомок серіалу.

Крім того нагадаємо, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Горбуновим.