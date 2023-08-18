Выяснилось, что в США Юрий Горбунов и Осадчая были в «небольшой командировке», пишет Politeka.net со ссылкой на СТБ.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая в качестве ведущих провели благотворительный вечер в поддержку Украины в Нью-Йорке.

«Когда нас зовут за границу, например, в Прагу три раза звали, и в Праге мы собирали по 100 тысяч евро, то надо ехать. И моя деятельность за последние полтора года в том и состоит, что мы ездим с концертами, донатим. Это наша работа», – говорил ранее Юрий Горбунов.

В этом случае на благотворительном вечере было собрано 80 тысяч долларов. Кстати, угощали гостей блюдами от Евгения Клопотенко.

Но, как оказалось, далеко не все украинцы восхищаются поездками Горбунова. Кроме того, пользователи Инстаграм вспомнили Юрию недавние скандалы, в которые он попал из-за сериала и вояжей в Испанию:

«А ордена за какие такие заслуги получил?»,

«Как он выехал?»,

«Он пробил не одно дно… Одного не понимаю, как он мог столько проектов, фактически монополист во всех проектах, передачах. Неужели нет талантливых, с более эстетичным видом мужчин… Почему этот объект повсюду, где не плюнь… Поэтому и имеем посредственные сериальчики, где высмеивается украинский, как сельский, бестолковый язык недоразвитых людей. И примитивные сюжеты. Деградация речи и культурно-просветительных проектов. Противно смотреть, слушать… и на это все выделяются миллионы, которые сейчас нужны на войну, чтобы не было разрушений городов и смертей людей… »

«Одни ездят по Америкам, а другие в окопах» .

Остальные же встали на защиту Юрия Горбунова, призывая украинцы поддерживать друг друга и не «зрадофилить».

"Чтобы вы, украинцы делали, если бы все артисты во время войны выехали заграницу, вы посмотрите, как наши артисты помогают Украине. Вы можете меня сейчас забрасывать тапками, но наш народ не благодарен, вы друг друга только обсыр…, вы сами своих поддержать даже не хотите. В начале войны так все друг другу помогали, все друг за друга горой становились, а сейчас это какой-то ужас» ,

«Если бы те, что вывели средства из Украины, коррупционеры вкладывали такие же средства в защиту страны, то война бы точно скорее закончилась. Теперь их надо разыскивать по всему миру и возвращать все награбленное»,

«Да не выехали они, на благотворительный концерт ездили»,

«Давайте будем поддержать друг друга, мы должны объединиться, а не обсыр… друг друга. Мы должны помогать нашим ребятам и думать первую очередь о них, им труднее всего, мы им нужны сейчас как никогда. Я вас прошу, пожалуйста, кто чем может помочь. Кто им поможет как не мы. Хочется, чтобы люди оставались людьми, разве нас так когда-то воспитывали, почему мир стал жестоким? Почему мы стали такими?...».

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