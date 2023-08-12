«Голос країни-13» набирає обертів, зйомки нового сезону вже стартували, але, як виявилося, не всім довподоби, що ведучими проєкту знов стали Юрій Горбунов і Катя Осадчая.

Зйомки «Голос країни-13», як відомо, вже розпочались у Польщі. Цього разу тренерами стали Артем Пивоваров, Юлія Саніна, Надя Дорофєєва і музичний продюсер Іван Клименко.

А от склад ведучих вирішили не змінювати, глядачі знов побачать на сцені Юрія Горбунова і Катю Осадчу.

«Незмінна пара ведучих «Голосу країни» Юрій Горбунов та Катерина Осадча вже 7 років допомагає світу почути голоси тисяч талановитих українців», йдеться на офіційній сторінці «Голос країни» в Інстаграм.

Юрій Горбунов і Катя Осадча вперше спробували себе у ролі ведучих «Голос країни» у 2016-му році.

Перед цим артисти вже попрацювали разом в «Голос.Діти».

За ці роки Катя Осадча і Юрій Горбунов встигли одружитися і стати батьками двох дітей.

Однак їхня поява на «Голос країни-13», як виявилося, потішила далеко не всіх. Деякі гладачі вимагають замінити Осадчу і Горбунова:

«Міняйте ведучих! У цих вже є 33 мільйона, їм вже досить»,

«Зазнаєте терпіння дей. На… треба було цих упирів ненаситних знову ставити ведучими? У нас що, з цим проблема, чи знову блат? Вся країна ненавиде Горбунов, його знову ставлять ведучим…»,

«Ведучі вони класні і досвідчені - це 100%. Але від перезапису допису суть не зміниться. Улюблені ведучі - це коли серед інших і є вибір. В цьому випадку скоріше «єдині та незмінні»,

«Кортить побачити нові обличчя! Судді інші, треба і ведучих молодших!»,

«Я б омолодив би ведучих як і суддів»,

«Можливо, на вибір ведучих організувати конкурс,а не в однобокій рекламі і одноголосно...»,

«Та вже надоїли вони»,

«Мені вони теж дуже подобаються, але час дати дорогу іншим».

Інші ж шанувальники «Голос країни» зізнаються, що їм Горбунов і Осадча дуже подобаються і вони радіють, що знов побачать саме цю пару на сцені нового сезону.

Останні новини України:

Юрій Горбунов вляпався у новий скандал: з ким і куди виїжджав ведучий під час війни.

Також повідомлялось, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Горбуновим.

Крім того, Politetka.net писала, що Ігор Кондратюк висловився щодо нової заяви Юрія Горбунова про його серіал.