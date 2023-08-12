«Голос страны-13» набирает обороты, съемки нового сезона уже стартовали, но, как оказалось, не всем нравится, что ведущими проекта вновь стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Съемки «Голос країни-13» , как известно, уже начались в Польше. В этот раз тренерами стали Артем Пивоваров, Юлия Санина, Надя Дорофеева и музыкальный продюсер Иван Клименко.

А вот состав ведущих решили не менять, зрители снова увидят на сцене Юрия Горбунова и Катю Осадчую.

«Неизменная пара ведущих «Голоса страны» Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая уже 7 лет помогает миру услышать голоса тысяч талантливых украинцев», говорится на официальной странице «Голос страны» в Инстаграм.

Юрий Горбунов и Катя Осадча впервые попробовали себя в роли ведущих «Голос країни» в 2016 году.

Перед этим артисты уже поработали вместе в «Голос.Дети».

За эти годы Катя Осадчая и Юрий Горбунов успели жениться и стать родителями двоих детей.

Однако их появление на Голос страны-13, как оказалось, порадовало далеко не всех. Некоторые зрители требуют заменить Осадчую и Горбунова:

«Меняйте ведущих! У этих уже есть 33 миллиона, им уже достаточно»,

«Испытываете терпение дей. На… надо было этих упырей ненасытных снова ставить ведущими? У нас что, с этим проблема или снова блат? Вся страна ненавидит Горбунов, его снова ставят ведущим…»,

«Ведущие они классные и опытные – это 100%. Но от перезаписи сообщения суть не изменится. Любимые ведущие – это когда среди других и есть выбор. В этом случае скорее «единые и неизменные»,

«Кортит увидеть новые лица! Судьи другие, надо и ведущих младших!»,

«Я бы омолодил бы ведущих по-прежнему судей»,

«Возможно, по выбору ведущих организовать конкурс, а не в однобокой рекламе и единогласно...»,

«Да уже надоели они»,

«Мне они тоже очень нравятся, но пора дать дорогу другим» .

Другие же поклонники «Голос страны» признаются, что им Горбунов и Осадча очень нравятся и они радуются, что снова увидят эту пару на сцене нового сезона.

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