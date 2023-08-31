Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна розмістила рідкісні родинні кадри, починаючи з весілля і до сьогоднішніх рідкісних зустрічей, бо чоловік на фронті. Ведуча поскаржилася, як російські окупанти зруйнували її із коханим плани.

Маша Єфросиніна пригадала, що 20 років тому, на їхньому розкішному весіллі Хромаєв пообіцяв зробити ще крутіше свято на їхню 20-ту річницю. У зіркової пари вже був сценарій шаленої вечірки та великий список гостей.

Маша Єфросиніна розповіла, що за ці роки вони з Тимуром облаштували собі оселю в Києві, народили доньку та сина, побудували успішні кар'єри, планували будувати будинок. Вона — кримчанка, він — на третину осетин, на третину грузин змогли створити справжню українську родину.

Маша Єфросиніна наголосила, що путін зі своєю армією вбивць вирішили все це забрати, як і у мільйонів українських сімей. Зараз ведуча змушена, як і багато українок, постійно хвилюватися за коханого, який перебуває на фронті.

"Ця мразота забрала в нас наші плани та сльози щастя, залишивши лише сльози страху та розлук. Тому сьогодні я хочу сказати всім родинам, які переживають те саме, - бункерний вишкребок та його шобла поплатяться за все. Обов’язково! І ось тоді ми з вами будемо святкувати!", — наголосила Маша Єфросиніна.

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