Рідну сестру телеведучої Маші Єфросиніної Лізу просять не пускати на територію України, якщо їй захочеться повернутись.

Сестра Маші Єфросиніної Ліза живе і працює в Росії, мовчить про війну в Україні, і разом з іншими «мовчунами» і росіянами нещодавно була помічені на розкішній вечірці в Монако.

Розважав гостей вечірки в яхт-клубі Валерій Меладзе, а вхідна вечірку коштував від 750 євро.

«На святі разом з Лізою були москвичка і гімнастка Кароліна Севастьянова і дружина колишнього члена партії Єдина Росія Ксенія Костіна», - зазначив український ведучий Слава Дьомін.

Коментуючи розкішне життя сестри Міш Єфросиніної, українці висловили надію, що в Україну її більше не пустять:

«Ганьба», «Нам потрібно знати, щоб пізніше ворога у хату не пускати. А такі лізи - то вороги, хоч і приховані», «Таких Ліз треба "знати в обличчя", бо від них іде загроза», «Не впускати її в Україну. А вона ще захоче повернутися. Ще все по переду», «… В них одне: «нас не касаєтся», «Сестра за сестру не відповідає!».

Нагадаємо, що що до 2012 року сестра Маші Єфросиніної Ліза була одружена з сином експрезидента Віктора Ющенко, Андрієм Ющенко. У шлюбі народилася донька Варвара.

В одному зі своїх інтерв’ю Ліза розповідала:

"Андрій намагається мене вмовити піти на той чи інший захід, тому що він вважає, що я дуже багато часу проводжу вдома, і він хоче, щоб я розвіялася. Він багато чув про післяпологові депресії, він дуже страшно цього боїться, і весь час каже : "Масянічка, може, сходиш кудись, розвієшся?".

Після розлучення з Андрієм сестра Єфросиніної вийшла заміж за російського бізнесмена на ім'я Сергій та народила йому сина.

Маша Єфросиніна розповідала, що з сестрою вона не спілкуються.

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