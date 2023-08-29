Сестра Маши Ефросининой Лиза живет и работает в России, молчит о войне в Украине, и вместе с другими «молчунами» и россиянами недавно была замечена на роскошной вечеринке в Монако.
Развлекал гостей вечеринки в яхт-клубе Валерий Меладзе, а вход на вечерину стоил от 750 евро.
«На празднике вместе с Лизой были москвичка и гимнастка Каролина Севастьянова и жена бывшего члена партии Единая Россия Ксения Костина», – отметил украинский ведущий Слава Демин.
Комментируя роскошную жизнь сестры Миши Ефросининой, украинцы выразили надежду, что в Украину ее больше не пустят:
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«Позор»,
«Нам нужно знать, чтобы позже врага в дом не пускать. А такие лизы – это враги, хоть и скрытые»,
«Таких Лиз надо "знать в лицо", потому что от них идет угроза»,
«Не впускать ее в Украину. А она еще хочет вернуться. Еще все впереди», «… У них одно: «нас не касается»,
«Сестра за сестру не отвечает!» .
Напомним, что до 2012 года сестра Маши Ефросининой Лиза была замужем за сыном экс-президента Виктора Ющенко, Андреем Ющенко. В браке родилась дочь Варвара.
В одном из своих интервью Лиза рассказывала:
"Андрей пытается меня уговорить пойти на ту или иное событие, потому что он считает, что я очень много времени провожу дома, и он хочет, чтобы я развеялась. Он много слышал о послеродовых депрессиях, он очень страшно этого боится, и все время говорит: "Масяничка, может, сходишь куда-то, развеешься?"
После развода с Андреем сестра Ефросининой вышла замуж за российского бизнесмена по имени Сергей и родила ему сына.
Маша Ефросинина рассказывала, что с сестрой она не общается.
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