Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина и бизнесмен, а ныне боец ​​ВСУ Тимур Хромаев отмечают в этом году 20-ю годовщину брака.

В этот раз на своей странице в Instagram Мария Ефросинина разместила редкие семейные кадры, начиная со свадьбы и до сегодняшних редких встреч, потому что муж на фронте. Ведущая пожаловалась, как российские оккупанты разрушили ее с любимым планы.

Маша Ефросинина вспомнила, что 20 лет назад, на их роскошной свадьбе, Хромаев пообещал сделать праздник еще круче на их 20-ю годовщину. У звездной пары уже был сценарий безумной вечеринки и обширный список гостей.

Маша Ефросинина рассказала, что за эти годы они с Тимуром обустроили себе дом в Киеве, родили дочь и сына, построили успешные карьеры, планировали строить дом. Она – крымчанка, он – на треть осетин, на треть грузин смогли создать настоящую украинскую семью.

Маша Ефросинина подчеркнула, что путин со своей армией убийц решили все это забрать, как и у миллионов украинских семей. Сейчас ведущая вынуждена, как и многие украинки, постоянно волноваться за находящегося на фронте любимого.

"Эта мразота забрала у нас наши планы и слезы счастья, оставив только слезы страха и разлук. Поэтому сегодня я хочу сказать всем семьям, которые переживают то же самое, - бункерный выскребок и его шобла поплатятся за все. Обязательно! И вот тогда мы с вами будем праздновать!", - подчеркнула Маша Ефросинина.

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