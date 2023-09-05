О причинах конфликта между Ефросининой и Горбуновым неизвестно, но ведущая сделала намек, что она довольно серьезная.

Так, Ефросинина в выпуске YouTube-шоу украинского блоггера Жени Яновича призналась, что сейчас уже не часто обижается на людей.

«В 30 я была очень эмоциональна. Я могла обидеться раньше, чем человек закончил фразу. Сегодня я думаю: "Видимо, у человека на это свои какие-то причины". И я не обижаюсь. Очень нужно сильно меня задеть, как правило, за живое. А живое мое – это мое дело и моя семья. И моя преданность. Вот предательство я не прощаю. И здесь я могу обидеться. Но я не обижаюсь так: "Фу, дурак". Я отрезаю навсегда, как бы человек потом не объяснял, у меня перерезается», - рассказала Ефросинина, отвечая на вопрос.

Янович со смехом отметил, что он не будет задавать вопрос «о людях, снимающих сериалы за государственные средства», наверняка, имея в виду Горбунова и скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец" стоимостью 33,6 млн. грн.

Ефросинина тоже засмеялась.

Ранее Маша Ефросинина сообщила, что с Горбуновым они больше не общаются: «Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году».

Позже Горбунов в интервью Алине Доротюк подтвердил, что действительно было событие, после которого они не общаются. Причин конфликта Горбунов также не стал рассекречивать.

"Пусть она вам эту историю расскажет, и тогда посмотреть, кто прав, а кто нет. Просто Маша сказала, но она забыла, что может быть продолжение этой истории. Вот пусть она расскажет, а я послушаю. Я могу это рассказать, но будет некрасиво. Нужно, чтобы прозвучало из первых уст. Это будет правильно".

Также Горбунов рассказал, что даже поздравил Машу Ефросинину с днем ​​рождения, но ответа не получил. По словам Горбунова, для него Маша Ефросинина жива и существует, "а я для нее нет".

Последние новости Украины:

Горбунов после скандалов засветился за границей.

Также напомним, что родную сестру Ефросининой требуют больше не пускать в Украину.

Также Politeka.net писала, что Маша Ефросинина рассказала о страшном случае в Чернигове.