Константин Войтенко сначала игнорировал громкие обвинения в свой адрес, публикуя в соцсетях счастливые кадры со своей новой девушкой, и только два дня спустя решил дать комментарий.

Напомним, накануне бывшая супруга Константина Войтенко Валентина Маринина решилась раскрыть подробности их семейной жизни, назвав актера тираном и насильником, рассказав, что ее таскали за волосы и выбрасывали из собственной квартиры.

"За несколько последних дней я получил сотни комментариев, звонков и вопросов. Меня обвиняют просто так без всяких доказательств в ужасных преступлениях, мне ставят психические диагнозы. Я не собирался отвечать на всю ложь, которая лилась на меня последние три года, но когда сейчас публично пытаются меня уничтожить и разрушить мою карьеру я должен ответить", — пишет Константин Войтенко у себя в Instgram.

Константин Войтенко оправдался, что якобы осуждает любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо.

"Не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату. Поэтому подогрева интереса кликбейтным новостям - от меня не ждите", — заявил Константин Войтенко.

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