Дмитро Ступка опинився у центрі нової публічної заяви своєї колишньої дружини, яка натякнула на наявність компрометуючих матеріалів.

Ексдружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова заявила, що володіє інформацією, яка, за її словами, може серйозно вплинути на репутацію його родини, однак свідомо не виносить її в публічний простір, повідомляє Politeka.

Вона пояснила, що утримується від різких заяв насамперед заради їхньої спільної доньки, яку намагається захистити від зайвого інформаційного тиску.

За словами Логунової, після розриву стосунків у житті колишнього чоловіка виникли додаткові фінансові та документальні труднощі.

Водночас, вона наголосила, що має матеріали, які можуть суттєво вплинути на його медійний образ, але не планує їх оприлюднювати.

У своїх емоційних висловлюваннях вона зазначила, що публічне розкриття деталей могло б серйозно зачепити не лише самого актора, а й усю його родину.

Попри напружені заяви, Ступка у цій ситуації публічно не коментував озвучені звинувачення.

Його колишня дружина підкреслює, що принципово не збирається відповідати на можливі публічні закиди, пояснюючи це виключно інтересами їхньої дитини.

Вона також додала, що уникає різких кроків, навіть попри сильні емоції, які іноді виникають після конфліктних ситуацій.

Окремо Логунова заявила, що багато речей, які вона могла б сказати, залишаються непублічними саме через відповідальність перед донькою.

Вона підкреслила, що не планує загострювати ситуацію, навіть якщо між колишнім подружжям залишаються невирішені питання. У її словах звучить позиція, що особистий конфлікт не має переходити у публічну площину.

Нагадаємо, пара разом із донькою переїхала до США у 2021 році. Уже у 2022 році вони офіційно оголосили про розлучення.

Наразі Поліна Логунова живе в Лос-Анджелесі та розвиває бізнес у б’юті-сфері, а також перебуває у нових стосунках. Ступка також проживає у США та будує особисте життя окремо.

