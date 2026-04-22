Колишній учасник «МастерШеф. Професіонали» Віктор Шайдецький після участі в телевізійному проєкті змінив країну проживання та нині працює в Росії як бренд-шеф ресторану в Москві, передає Politeka.

Фіналіст третього сезону кулінарного шоу свого часу став одним із помітних учасників проєкту. Після виходу в суперфінал він отримав персональну пропозицію від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво, що могло стати стартом подальшої кар’єри в Україні.

Втім, подальший розвиток подій пішов іншим шляхом. За інформацією, яку обговорюють користувачі соцмереж, зокрема в Threads, Шайдецький відмовився від співпраці та згодом залишив Україну. Орієнтовно з 2022 року він мешкає в Москві, де обіймає посаду бренд-шефа в закладі «Кухні народів Сибіру».

У публічному просторі Шайдецький зберігає згадки про участь у проєкті «Майстер шеф», однак не коментує повномасштабну війну Росії проти України. Саме ця відсутність позиції стала предметом обговорень у мережі.

Окремі українські медіа, зокрема платформа «Сьогодні», також згадували його переїзд та професійну діяльність за межами країни. У публікаціях наголошується, що кулінар продовжив кар’єру вже в російському ресторанному середовищі.

Крім того, історія Віктора Шайдецького викликає дискусії серед глядачів шоу, оскільки на тлі інших учасників, які залишилися в Україні або долучилися до волонтерських та військових ініціатив, його вибір виглядає кардинально іншим.

Також варто зауважити, що подальший розвиток "Майстер шефа" залишається у фокусі уваги публіки та медіа.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.