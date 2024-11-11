Кроме того, Ступка прокомментировал ДТП, которое произошло весной 2023 года, когда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Остап Ступка объяснил, почему его 38-летний сын во время войны находится в США и когда планирует вернуться в Украину.

Об этом пишут журналисты ТСН.

Актер также поделился своими размышлениями по поводу ДТП, в котором он попал весной 2023 года.

Дмитрий Ступка уехал за границу еще до начала войны, 24 февраля 2022 года, и с тех пор остался в Америке. По словам Остапа Ступки, его сын не может пока покинуть США из-за определенных проблем с американскими документами, которые он должен решить. Как только эти вопросы будут улажены, Дмитрий может вернуться в Украину.

"Планы вернуться у него есть. Просто из-за документов он пока не может покинуть территорию США. Но как только все будет решено, он может приехать, почему бы и нет?" – сказал Остап Ступка в эфирной программе "Утро в большом городе".

Кроме того, Ступка прокомментировал ДТП, которое произошло весной 2023 года, когда он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда Ступка должна выполнять общественно полезные работы в течение трех лет и потерял водительские права на восемь лет. Однако, по его словам, судебные процессы все еще продолжаются, и он работает над их решением.

«Этот вопрос еще не закрыт. Я пытаюсь урегулировать его, потому что судебные дела занимают время», – отметил актер.

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