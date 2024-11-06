Коли журналісти запитали, як Олександр зміг покинути Україну під час воєнного стану, співак почав шукати виправдання та недулого пояснив його рішення.

Олександр Павлік, старший син відомого співака Віктора Павліка, став відомим завдяки участі в шоу "Х-Фактор".

Нещодавно журналісти поцікавилися у Віктора, чому про його сина давно нічого не чути, і батько розповів, що Олександр вже близько двох років живе у Сполучених Штатах.

Віктор зазначив, що син виїхав до США разом зі своєю родиною без попередження, що стало для нього несподіванкою. Коли журналісти запитали, як Олександр зміг покинути Україну під час воєнного стану, співак лише плутано пояснив, що це могло статися через релігійну організацію або, можливо, за грін-картою.

Він намагався дистанціюватися від рішення сина, зазначивши, що Олександру вже 40 років, і він сам знає, що робить.

"Олександр виїхав до США. Вже два роки він там живе разом із сім'єю. Вони отримали чи то "зелену картку", чи як там воно називається, я не знаю, або запрошення було з боку вірян по християнській лінії, щось таке. Я так до ладу не знаю, яким чином він туди поїхав. Сашку вже 40 років, і він сам знає, що робити", — розповів Павлік.

Зараз Олександр працює з дітьми, навчаючи їх музиці та співу, і складає пісні про Україну. Віктор розповів, що син запросив його на свій сольний концерт у Техасі. Схоже, Олександр знайшов спосіб реалізувати свої таланти за океаном.

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