Когда журналисты спросили, как Александр смог покинуть Украину во время военного положения, певец начал искать оправдание и недугом объяснил его решение.

Александр Павлик, старший сын известного певца Виктора Павлика, стал известен благодаря участию в шоу "Х-Фактор".

Недавно журналисты поинтересовались у Виктора, почему о его сыне давно ничего не слышно, и отец рассказал, что Александр уже около двух лет живет в Соединенных Штатах.

Виктор отметил, что сын уехал в США вместе со своей семьей без предупреждения, что стало для него неожиданностью. Когда журналисты спросили, как Александр смог покинуть Украину во время военного положения, певец лишь сбивчиво объяснил, что это могло произойти через религиозную организацию или, возможно, по грин-карте.

Он пытался дистанцироваться от решения сына, отметив, что Александру уже 40 лет, и сам знает, что делает.

"Александр уехал в США. Уже два года он там живет вместе с семьей. Они получили то ли "зеленую карточку", то ли как там оно называется, я не знаю, или приглашение было со стороны верующих по христианской линии, что-то такое. Я так толком не знаю, каким образом он туда поехал. Сашку уже 40 лет, и он сам знает, что делать", - сказал Виктор Павлик.

Сейчас Александр работает с детьми, обучая их музыке и пению, и сочиняет песни об Украине. Виктор рассказал, что сын пригласил его на свой сольный концерт в Техасе. Похоже, Александр нашел способ реализовать свои таланты за океаном.

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