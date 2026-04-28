Гучне весілля української моделі та IT-бізнесмена в Каннах стало однією з найбільш обговорюваних подій цієї весни.

Дводенне святкування на Лазуровому узбережжі Франції, за оцінками медіа, могло коштувати від 5 до 6 мільйонів доларів, повідомляє Politeka.

Йдеться про шлюб 24 річної моделі з Харкова Ніки Кузнецової та грузинського підприємця Нікі Ломії.

Урочистості відбулися наприкінці квітня 2026 року в Каннах. Після появи фото та відео в соцмережах подія швидко стала темою обговорення в інтернеті.

Місцем проведення свята обрали історичний маєток Château de la Croix des Gardes. Замок звели ще у 1919 році. Іноземні видання писали, що лише одна доба оренди цієї локації може коштувати близько 100 тисяч доларів.

На святкування запросили відомих артистів та гостей із різних країн. Ведучим заходу став Максим Галкін. За даними ЗМІ, він не лише проводив програму вечора, а й виконував пісні українською мовою, зокрема композиції Іво Бобула «Розмова з тобою» та «Ой, смереко».

Повідомлялося, що його гонорар міг становити близько 130 тисяч доларів. Також перед гостями виступив Валерій Меладзе.

У програмі пролунали пісні «Самба белого мотылька» та «Салют, Вера!». Медіа оцінювали його гонорар більш ніж у 170 тисяч доларів.

Окрему увагу привернула поява Рікі Мартіна. За повідомленнями преси, саме його виступ став найдорожчим серед запрошених артистів. Ймовірний гонорар співака оцінювали приблизно у 1,5 мільйона доларів.

Гостей частували стравами високої кухні. Серед частувань згадували стейк шатобріан та елітне шампанське. За словами нареченої, організацією заходу займалася агенція «Trustevents.me». На сторінці сервісу вказано, що компанія базується у Монако.

Наречений Нікі Ломіа є уродженцем Грузії та співзасновником IT-компанії у Києві. Його бізнес працює у сфері розробки азартних онлайн ігор та орієнтується на європейський ринок.

Ніка Кузнецова родом із Харкова. Вона працює моделлю з дитинства, брала участь у конкурсі «Міс Україна», а після початку повномасштабної війни виїхала за кордон. Нині мешкає у Монако та продовжує кар’єру в модельній сфері.

У мережі реакція на подію виявилася неоднозначною. Частина користувачів вітала молодят та захоплювалася масштабом свята. Інші критикували надмірну розкіш та звертали увагу на сферу бізнесу нареченого.

Джерело

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.