Туапсе вже не вперше стає ціллю атак, попередні удари по об'єктах паливної інфраструктури призвели до серйозних екологічних наслідків.

У ніч на 28 квітня Краснодарський край росії знову зазнав масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися стратегічно важливі об'єкти в Туапсе, пише Politeka.net.

Про це повідомила низка росЗМІ та OSINT-канали в Telegram.

За словами очевидців, після другої години ночі в районі пролунало понад десять потужних вибухів. У небі було видно яскраві спалахи, а також активно працювали засоби протиповітряної оборони. Місцеві пабліки повідомляли про інтенсивну стрілянину та падіння уламків безпілотників.

В одному з районів після падіння фрагментів дрона спалахнула пожежа. Над місцем інциденту піднялися густі клуби диму, а полум'я було видно на значній відстані. За попередніми даними, під атаку потрапив резервуарний парк, розташований поблизу установки ЕЛОУ-АВТ-12. У соціальних мережах з'явилася інформація про займання щонайменше двох резервуарів.

На цьому атака не завершилася. Згодом стало відомо про повторні удари по території Туапсе, тоді як пожежники ще не встигли повністю ліквідувати наслідки перших влучань на території порту та нафтопереробного заводу.

На тлі повітряної загрози російська влада була змушена тимчасово обмежити роботу аеропортів Краснодара, Геленджика та Сочі. Було призупинено приймання та відправлення авіарейсів.

Туапсе вже не вперше стає ціллю атак. Попередні удари по об'єктах паливної інфраструктури призвели до серйозних екологічних наслідків. Після одного з обстрілів стався витік нафти, а місцеві жителі скаржилися на так звані "нафтові дощі". Нафтопродукти доводилося вивозити вантажівками, а мазутом були забруднені прибережна зона та місцева фауна.

Під ранок оперативний штаб Краснодарського краю офіційно підтвердив факт атаки на Туапсинський нафтопереробний завод і морський порт. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас масштаби пошкоджень та остаточні наслідки нічного удару наразі уточнюються.

