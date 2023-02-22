У Чернівецькій області було зафіксовано випадок шахрайства, у якому жінка стала жертвою аферистів. За повідомленням прес-служби ГУНП, 76-річна мешканка міста Сокиряни повідомила, що шахраї виманили у неї 37 тисяч гривень за стандартною схемою.

Невідомий, представившись правоохоронцем, повідомив жінці, що її дочка може зіткнутися з кримінальною відповідальністю за злочин. Зловмисник запропонував їй допомогу у цій справі, за певну плату. Жінка, не замислюючись, перевела гроші через термінал самообслуговування на карткові рахунки шахраїв.

Правоохоронні органи нагадують, що у випадку, якщо дзвонять із повідомленням про проблему у родича, необхідно спочатку зв'язатися з ним або зателефонувати до поліції для перевірки інформації. Ніколи не переказуйте гроші незнайомим людям.

Також нерідко українці переходять за фейковими посиланнями та потрапляють на сайти, які візуально схожі на банківські сторінки чи державні електронні сервіси. В результаті шахраї отримують доступ до особистих даних жертв, що дозволяє їм отримати доступ до їхніх рахунків.

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