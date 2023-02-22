У Чернівецькій області було зафіксовано випадок шахрайства, у якому жінка стала жертвою аферистів. За повідомленням прес-служби ГУНП, 76-річна мешканка міста Сокиряни повідомила, що шахраї виманили у неї 37 тисяч гривень за стандартною схемою.
Невідомий, представившись правоохоронцем, повідомив жінці, що її дочка може зіткнутися з кримінальною відповідальністю за злочин. Зловмисник запропонував їй допомогу у цій справі, за певну плату. Жінка, не замислюючись, перевела гроші через термінал самообслуговування на карткові рахунки шахраїв.
Правоохоронні органи нагадують, що у випадку, якщо дзвонять із повідомленням про проблему у родича, необхідно спочатку зв'язатися з ним або зателефонувати до поліції для перевірки інформації. Ніколи не переказуйте гроші незнайомим людям.
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Також нерідко українці переходять за фейковими посиланнями та потрапляють на сайти, які візуально схожі на банківські сторінки чи державні електронні сервіси. В результаті шахраї отримують доступ до особистих даних жертв, що дозволяє їм отримати доступ до їхніх рахунків.
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Крім того, Politeka.net писала, що українцям після новой реформи роздадуть гроші "на руки".