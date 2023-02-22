В Черновицкой области был зафиксирован случай мошенничества, в котором женщина стала жертвой аферистов. По сообщению пресс-службы ГУНП, 76-летняя жительница города Сокиряны сообщила о том, что мошенники выманили у нее 37 тысяч гривен по стандартной схеме.

Неизвестный, представившись работником правоохранительной организации, сообщил женщине, что ее дочь может столкнуться с уголовной ответственностью за преступление. Злоумышленник предложил ей помощь в этом деле, за определенную плату. Женщина, не задумываясь, перевела деньги через терминал самообслуживания на карточные счета мошенников.

Правоохранительные органы напоминают, что в случае, если звонят с сообщением о проблеме у родственника, необходимо сначала связаться с ним или позвонить в полицию для проверки информации. Никогда не переводите деньги незнакомым людям.

Также нередко украинцы переходят по фейковым ссылкам и попадают на сайты, которые визуально похожи на банковские страницы или государственные электронные сервисы. В результате мошенники получают доступ к личным данным жертв, что позволяет им получить доступ к их счетам.

Напомним, начаты выплаты – кто из украинцев может получить 3 тысячи гривен.

Также напомним, что в "Дие" запускают сразу 6 новых полезных услуг.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам после новой реформы раздадут деньги "на руки".