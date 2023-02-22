Наближається день, коли виповниться рік повномасштабної агресії росії проти України.

Сумна і трагічна дата, підкреслил у своєму зверненні до українців митрополит Київський і всієї України Епіфаній, пише Politeka.net.

«Росія вдерлася в наш дім зі зброєю, принісши в наші українські родини біль, сльози, втрати, розлуку, руйнування, каліцтва, смерті… Але чи досяг ворог своєї мети? Ні. Чи зламав він українців? Ні. Сьогодні ми духовно сильні і єдині в прагненнях, як ніколи. Закликаю всіх вірних день 24-го лютого провести в посиленій молитві і пості. Насамперед, в пості духовному, зосереджуючись на ділах милосердя, підтримки й допомоги тим, хто цього потребує», - закликав українців Митрополит на своїй сторінці в Facebook.

Також Предстоятель ПЦУ благословив, окрім звичайних молитов, в монастирях і храмах, та всюди, де і для кого буде така можливість, протягом 24 лютого звершувати читання Псалтиря з молитвою про українських захисників, про перемогу правди і справедливий мир для України.

«Дорогі брати і сестри! У цю сумну для нас дату 24 лютого проведімо у пості та молитві за наших захисників, за живих і загиблих, за воїнів та за мирних мешканців, які постраждали і продовжують страждати від нашестя російської імперії зла. І нехай з Божою допомогою час війни скоротиться, а день перемоги і миру – наблизиться», - висловився Епіфаній.

Нагадаємо, в ПЦУ розповіли, чому важливо молитися саме на українській мові.

Крім того, Politeka.net писала, що митрополит Епіфаній потужно звернувся до українців.

Також повідомлялось, що українці помітили неприємний нюанс у переході УГКЦ на новий календар.