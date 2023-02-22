Печальная и трагическая дата, подчеркнул в своем обращении к украинцам митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, пишет Politeka.net.

«Россия ворвалась в наш дом с оружием, принеся в наши украинские семьи боль, слезы, потери, разлуки, разрушения, увечья, смерти… Но достиг ли враг своей цели? Нет. Сломал ли он украинцев? Нет. Сегодня мы духовно сильны и едины в стремлениях, как никогда. Призываю всех верных день 24 февраля провести в усиленной молитве и посте. Прежде всего, в посте духовном, сосредотачиваясь на делах милосердия, поддержки и помощи тем, кто в этом нуждается», - призвал украинцев Митрополит на своей странице в Facebook.

Также Предстоятель ПЦУ благословил, кроме обычных молитв, в монастырях и храмах, и везде, где и для кого будет такая возможность, в течение 24 февраля совершать чтение Псалтири с молитвой об украинских защитниках, о победе правды и справедливом мире для Украины.

«Дорогие братья и сестры! В эту печальную для нас дату 24 февраля проведем в посту и молитве за наших защитников, за живых и погибших, за воинов и за мирных жителей, пострадавших и продолжающих страдать от нашествия российской империи зла. И пусть с Божьей помощью время войны сократится, а день победы и мира – приблизится», - сказал Епифаний.

Напомним, в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.

Кроме того, Politeka.net писала, что митрополит Епифаний мощно обратился к украинцам.

Также сообщалось, что украинцы заметили неприятный нюанс в переходе УГКЦ на новый календарь.