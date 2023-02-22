Як повідомлє Politeka.net, їх опублікувала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Краса зимових Карпат з гори Піп Іван Чорногірський після п’ятиденного шторму зачаровує!», - йдеться у коментарі до фото.

Також уточнюється, що наразі там хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с., температура повітря -8°С.

Зачаровані природною красою, користувачі соцмереж порівнюють побачене із казкою:

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«Казково та фантастично»,

«Космос»,

«Україна прекрасна»,

«Божа краса»,

"Щось неймовірне".

Чорна гора (2020,5 м), так ще називають цю вершину, посідає третє місце в списку найвищих гір Українських Карпат: перше місце належить Говерлі (2061 м), друге − горі Бребенескул (2038 м).

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій неодноразово наголошували, що гірський відпочинок вимагає особливої підготовки та відповідального ставлення.

Так, помилки, які роблять туристи при плануванні подорожі, можна поділити на дві групи: переоцінка своїх сил та недооцінка маршруту.

"Наприклад, сходження на Піп Іван взимку може бути важким та небезпечним, є ділянки, де сильний вітер або є обледеніння. Якщо розглядати цей маршрут влітку, - ускладнена ділянка на Вухатий Камінь. Коли турист спускається, він вже втомлений, а там стрімко, відповідно збільшене навантаження. І ніби людина підготовлена, не травмувалася, не впала, але вже починають боліти коліна, меніски тощо", - розповідав начальник четвертої спеціалізованої пошуково-рятувальної групи управління ДСНС в Івано-Франківській області Тарас Бринда.

Нагадаємо, в Чорному морі розкололося навпіл і потонуло судно, на якому знаходились росіяни.

Також повідомлялось, що що українка розповіла, як рятувалась під час землетрусу в Туреччині.

Крім того, Politeka.net писала про страшну повінь, внаслідок якої загинули і постраждали люди.