Как сообщает Politeka.net, их опубликовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Красота зимних Карпат с горы Поп Иван Черногорский после пятидневного шторма очаровывает!», - говорится в комментарии к фото.

Также уточняется, что сейчас там облачно, видимость ограничена, ветер юго-западный 5-6 м/с, температура воздуха -8°С.

Очарованные природной красотой, пользователи соцсетей сравнивают увиденное со сказкой:

«Сказочно и фантастически»,

«Космос»,

«Украина прекрасна»,

«Божья красота»,

"Что-то невероятное".

Черная гора (2020,5 м), так еще называют эту вершину, занимает третье место в списке самых высоких гор Украинских Карпат: первое место принадлежит Говерле (2061 м), второе – горе Бребенескул (2038 м).

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям неоднократно отмечали, что горный отдых требует особой подготовки и ответственного отношения.

Так, ошибки, которые совершают туристы при планировании путешествия, можно разделить на две группы: переоценка своих сил и недооценка маршрута.

"Например, восхождение на Поп Иван зимой может быть тяжелым и опасным, есть участки, где сильный ветер или обледенение. Если рассматривать этот маршрут летом, - усложненный участок на Ушастый Камень. Когда турист спускается, он уже устал, а там стремительно, соответственно увеличенная нагрузка. И будто человек подготовлен, не травмировался, не упал, но уже начинают болеть колени, мениски и т.д.", - рассказывал начальник четвертой специализированной поисково-спасательной группы управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Тарас Брында.

Напомним, в Черном море раскололось пополам и утонуло судно, на котором находились россияне.

Также сообщалось, что украинка рассказала, как спасалась во время землетрясения в Турции.

Кроме того, Politeka.net писала о страшном наводнении, в результате которого погибли и пострадали люди.