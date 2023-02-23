ПриватБанк почав блокувати банківські рахунки своїх клієнтів, які мешкають на окупованих територіях, про що повідомляє prostomob. Навіть ті клієнти, які вже давно переїхали до інших регіонів України або перебувають за кордоном, також стикаються із блокуванням своїх рахунків.

Деякі клієнти вже висловили своє невдоволення та скарги на цю ситуацію опублікували на порталі «Мінфін». Одна з клієнток стверджує, що вона була клієнткою ПриватБанку протягом останніх десяти років і ніколи не здійснювала сумнівних транзакцій. Проте її рахунок було заблоковано на підставі положень «антивідмивного» законодавства, і вона не може скористатися своєю карткою ПриватБанку, навіть перебуваючи за кордоном.

Ще одна клієнтка з Херсонської області зіткнулася зі схожою ситуацією. Вона не змогла зайти в додаток Приват24, а після введення логіну та пароля побачила повідомлення про те, що послуга недоступна з міркувань безпеки. Їй було запропоновано зв'язатися зі службою підтримки, але вона не змогла цього зробити, перебуваючи на окупованій території. Її рахунок також було заблоковано, і їй було запропоновано надати інформацію про рахунок в іншому банку, щоб переказати гроші.

ПриватБанк зазначає, що він є суб'єктом первинного моніторингу та зобов'язаний перешкоджати клієнтам у здійсненні сумнівних операцій. У разі підозр банк має право заблокувати рахунки своїх клієнтів.

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