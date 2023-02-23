ПриватБанк начал блокировать банковские счета своих клиентов, которые проживают на оккупированных территориях, о чем сообщает prostomob. Даже те клиенты, которые уже давно переехали в другие регионы Украины или находятся за границей, также сталкиваются с блокировкой своих счетов.

Некоторые клиенты уже выразили свое недовольство и жалобы на эту ситуацию опубликовали на портале «Минфин». Одна из клиенток утверждает, что она была клиенткой ПриватБанка на протяжении последних десяти лет, и никогда не осуществляла сомнительных транзакций. Тем не менее, ее счет был заблокирован на основании положений «антиотмывочного» законодательства, и она не может воспользоваться своей картой ПриватБанка даже находясь за границей.

Еще одна клиентка из Херсонской области столкнулась с похожей ситуацией. Она не смогла зайти в приложение Приват24, а после ввода логина и пароля увидела уведомление о том, что услуга недоступна из соображений безопасности. Ей было предложено связаться со службой поддержки, но она не смогла это сделать, находясь на оккупированной территории. Ее счет также был заблокирован, и ей было предложено предоставить информацию о счете в другом банке, чтобы перевести деньги.

ПриватБанк отмечает, что он является субъектом первичного мониторинга и обязан препятствовать клиентам в осуществлении сомнительных операций. В случае подозрений банк вправе заблокировать счета своих клиентов.

Напомним, украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.