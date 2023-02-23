Інцидент стався під час зупинки поїзда у Жешуві.

15 лютого на станції Перемишль було зареєстровано повідомлення про крадіжку у міжнародному поїзді Прага – Перемишль, ukrayina.pl. Правоохоронці були повідомлені про те, що громадянин Чехії вкрав гаманець у української пасажирки. Проте жінка змогла затримати грабіжника та викликати поліцію.

Згідно з інформацією, зловмисник їхав у поїзді без квитка та скористався неуважністю пасажирки, щоб вкрасти її гаманець із рюкзака.

Інцидент стався під час зупинки поїзда у Жешуві. Після того, як злодія була затримана, поліція повернула вкрадені документи і 50 євро потерпілій українці.

Зазначимо, що громадянин Чехії не мав при собі документів, що засвідчували його особу, а також дійсного квитка на потяг.

Ми також писали, що поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії вночі 19 лютого в районі залізничного мосту через річку Турія.

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

Внаслідок події ніхто не постраждав. З'ясовуються причини та обставини аварії.

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