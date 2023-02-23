Инцидент произошел во время остановки поезда в Жешуве.

15 февраля на станции Перемышль было зарегистрировано сообщение о краже в международном поезде Прага - Перемышль, ukrayina.pl. Правоохранительные органы были оповещены о том, что гражданин Чехии украл кошелек у украинской пассажирки. Однако женщина смогла задержать грабителя и вызвать полицию.

Согласно информации, злоумышленник ехал в поезде без билета и воспользовался невнимательностью пассажирки, чтобы украсть ее кошелек из рюкзака.

Инцидент произошел во время остановки поезда в Жешуве. После того как вор был задержан, полиция вернула украденные документы и 50 евро пострадавшей украинке.

Отметим, что у гражданина Чехии не было при себе документов, удостоверяющих его личность, а также действительного билета на поезд.

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Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

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