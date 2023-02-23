У той же час борг українців за послуги ЖКГ за листопад-грудень 2022 року зріс на 2,2 млрд грн.

Майже 52 тис. судових справ було відкрито в Україні у 2022 році щодо стягнення заборгованостей за послуги ЖКГ, що становить 26% усіх цивільних справ. Про це повідомляє Опендатабот .

Ця категорія суперечок лідирує серед усіх судових справ. Крім того, як можна помітити зі статистики, було відкрито близько 28 тис. справ щодо позик, кредитів та банківських вкладів (14%), а також приблизно 17 тис. справ щодо стягнення аліментів (8,4%).

Водночас, борг українців за послуги ЖКГ за листопад-грудень 2022 року зріс на 2,2 млрд. грн. і склав 35,35 млрд. грн. Більшу частину боргу становить заборгованість за опалення та гарячу воду, а також водопостачання, управління багатоквартирними будинками та вивіз сміття.

Варто також нагадати, голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський оголосив про підвищення комунальних тарифів для забезпечення оплати зарплат енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також для оплати аварійних відновлювальних робіт.

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Так, наприклад, буханець "Riga Бородиновського" коштує 32,3 грн, а це на 4 грн більше, ніж у січні, про це стало відомо завдяки порталу "Мінфін " .

Нагадаємо, тарифи на комуналку готуються підвищити: "після закінчення опалювального сезону".

Крім того, повідомлялося, що вартість молочки зростає з кожним місяцем, невтішний прогноз: коли зміниться ціни.

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