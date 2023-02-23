В то же время, долг украинцев за услуги ЖКХ за ноябрь-декабрь 2022 года вырос на 2,2 млрд грн.

Почти 52 тыс. судебных дел было открыто в Украине в 2022 году по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ, что составляет 26% всех гражданских дел. Об этом сообщает Опендатабот.

Эта категория споров лидирует среди всех судебных дел. Кроме того, как можно заметить из статистики, было открыто около 28 тыс. дел по ссудам, кредитам и банковским вкладам (14%), а также примерно 17 тыс. дел по взысканию алиментов (8,4%).

В то же время, долг украинцев за услуги ЖКХ за ноябрь-декабрь 2022 года вырос на 2,2 млрд грн и составил 35,35 млрд грн. Большую часть долга составляет задолженность за отопление и горячую воду, а также водоснабжение, управление многоквартирными домами и вывоз мусора.

Стоит также напомнить, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский объявил о предстоящем повышении коммунальных тарифов для обеспечения оплаты зарплат энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также для оплаты аварийных восстановительных работ.

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Так, например, буханка "Riga Бородиновского" стоит 32,3 грн, а это на 4 грн больше, чем в январе, об этом стало известно благодаря порталу "Минфин".

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

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