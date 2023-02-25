До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 29-річної жительки Острозької громади, якій інкримінують шахрайство.
Про це повідомляє острозький відділ Здолбунівської окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні-листопаді 2022 року в соцмережі «Facebook» жінка розмістила неправдиве оголошення під виглядом збору коштів на транспортування тіла своєї померлої дитини з Німеччини до України.
На «горе» матері відгукнулись жителі Волинської, Запорізької, Черкаської, Тернопільської, Житомирської та Хмельницької областей. Вони перерахували на картку зловмисниці.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Противника вибили і знищили": ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, з'явилися подробиці
"Це не жахливий сон": Комаров зі "Світ навиворіт" одним фото приголомшив українців
Катерина Кухар із "Танці з зірками" вразила світлиною своєї доньки: "На той момент нас..."
Зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками: "Я пам’ятаю, коли він пішов..."
Обвинувачена при цьому, отримавши гроші, припиняла спілкування з благодійниками та використовувала кошти у власних потребах. Коли ж потерпілі здогадалися про шахрайський спосіб жінки спекулювання життям власних дітей – звернулися до поліції та повідомили про вчинені злочини.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Нагадаємо, ціни злетіли на 77% і це не межа: які продукти подорожчали найбільше за рік.
Крім того, повідомлялося, що в лютому в Україні подешевшало сало і різні види свинини, а ось курятина почала дорожчати.
Також Politeka.net писала, що українцям подарують по 20 тисяч до пенсії: хтось може розраховувати на виплати.