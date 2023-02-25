До суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 29-річної жительки Острозької громади, якій інкримінують шахрайство.

Про це повідомляє острозький відділ Здолбунівської окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні-листопаді 2022 року в соцмережі «Facebook» жінка розмістила неправдиве оголошення під виглядом збору коштів на транспортування тіла своєї померлої дитини з Німеччини до України.

На «горе» матері відгукнулись жителі Волинської, Запорізької, Черкаської, Тернопільської, Житомирської та Хмельницької областей. Вони перерахували на картку зловмисниці.

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Обвинувачена при цьому, отримавши гроші, припиняла спілкування з благодійниками та використовувала кошти у власних потребах. Коли ж потерпілі здогадалися про шахрайський спосіб жінки спекулювання життям власних дітей – звернулися до поліції та повідомили про вчинені злочини.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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